Trump a Corte Suprema, sospendere legge sul bando a TikTok

Keystone-SDA

Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di sospendere la legge che minaccia il divieto di TikTok negli Stati Uniti dal 19 gennaio a meno che ByteDance, la società cinese a cui fa capo, non la venda.

(Keystone-ATS) Lo ha riportato nella tarda serata di ieri l’agenzia Bloomberg, secondo la quale il presidente-eletto ritiene che la Corte Suprema dovrebbe concedergli tempo per “perseguire una soluzione politica” della disputa sulla popolare piattaforma.

Trump, dopo aver inoltrato la sua richiesta alla Corte suprema, ha parlato con il CEO di TikTok, Shou Chew, riporta Cnn citando alcune fonti.

Come già noto, la Corte suprema ascolterà le motivazioni di TikTok contro il divieto della piattaforma negli Usa il prossimo 10 gennaio. Lo scorso aprile Joe Biden ha firmato la legge che prevede il bando. Nel respingere un ricorso, la corte d’appello del District of Columbia aveva sottolineato che tutto ciò “è attribuibile alla minaccia della Cina alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, non al governo americano”.