Trump è in Malesia, prima tappa del tour asiatico

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump è in Malesia, prima tappa del suo tour asiatico.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il tycoon resterà un giorno durante il quale prenderà parte al summit dei leader dell’Asean, in vista dell’incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud dei prossimi giorni.

In Malesia Trump ha presieduto la firma dell’accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. L’intesa è stata sottoscritta dal premier thailandese Anutin Charnvirakul e da quello cambogiano Hun Manet, insieme con il presidente statunitense e il premier malese Anwar Ibrahim.