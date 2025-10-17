Trump: spero guerra finisca senza necessità Tomahawk

Keystone-SDA

Ricevendo Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, Donald Trump ha detto che spera che la guerra finisca senza che l'Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk.

(Keystone-ATS) Trump ha anche detto che “dare i Tomahawk a Kiev sarebbe una escalation ma ne parleremo”. “Putin vuole che la guerra finisca”, ha precisato il tycoon a proposito del colloquio telefonico avuto ieri con il presidente russo, e sostenendo che le cose “stanno andando abbastanza bene”.

Ricevendo Volodymyr Zelensky, Trump ha però escluso un incontro a tre a Budapest. “Questi due leader non si piacciono, vogliamo che tutti si sentano a loro agio”, ha proseguito, precisando che “gli incontri saranno separati”. “Entrambi negoziano bene ma c’è troppo odio tra loro”, ha aggiunto.

Zelensky: “col tuo aiuto possiamo fermare guerra”

“È il momento di mettere fine alla guerra in Ucraina. Ho fiducia che il tuo aiuto possiamo mettere fine alla guerra”, ha detto da parte sua Volodymyr Zelensky ringraziando Donald Trump per l’invito alla Casa Bianca e congratulandosi con lui per il successo con la pace in Medio Oriente.