Trump: Nato partner gravemente indebolito e molto inaffidabile

Keystone-SDA

Donald Trump torna ad attaccare la Nato prendendo di mira un errore che a suo dire avrebbe fatto il New York Times sulla sigla dell'Alleanza Atlantica, a pochi giorni dall'incontro di mercoledì alla Casa Bianca tra il tycoon e il segretario generale Mark Rutte.

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(Keystone-ATS) “Il ‘New York Times in declino’ – la cui mancanza di credibilità, insieme ai costanti attacchi basati su ‘Fake News’ contro il vostro Presidente preferito, ha causato un crollo assoluto della sua diffusione – ha definito il nostro ‘partner’ gravemente indebolito ed estremamente inaffidabile, la Nato, come la ‘North American Treaty Organization'”, ha scritto il tycoon in un post.

“Il nome corretto è ‘North Atlantic Treaty Organization’: un errore davvero interessante! Gli standard di assunzione e di formazione presso il Nyt sono crollati drasticamente. Riportate in auge il motto ‘ALL THE NEWS THAT’S FIT TO PRINT’ e ‘Make America Great Again!'”, ha concluso Trump.