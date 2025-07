Trump: lunedì farò importante dichiarazione sulla Russia

Keystone-SDA

Donald Trump farà una "dichiarazione importante" sulla Russia lunedì. Lo ha detto il presidente americano in un'intervista a Nbc ribadendo di essere "deluso" da Mosca, "ma vedremo cosa succede nelle prossime due settimane".

(Keystone-ATS) Trump ha detto di attendersi che il Senato approvi il provvedimento che prevede sanzioni più dure alla Russia.

Il provvedimento che prevede sanzioni maggiori alla Russia “consente al presidente di fare ciò che vuole. In altre parole, è una mia opzione se voglio utilizzarla”, ha detto Trump. Il Senato approverà il provvedimento “ma sta al presidente decidere se vuole usarlo o no”, ha aggiunto.

Secondo fonti informate, citate dall’agenzia di stampa Reuters,Trump invierà armi a Kiev, per la prima volta dal suo ritorno in carica, in base a un potere presidenziale frequentemente utilizzato dal suo predecessore Joe Biden. Il team di Trump sceglierà le armi da inviare in Ucraina dalle scorte statunitensi in base alla Presidential Drawdown Authority e secondo una delle fonti, il pacchetto potrebbe valere circa 300 milioni di dollari.

Martedì Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti invieranno ulteriori armi all’Ucraina per aiutare il Paese a difendersi dall’avanzata russa. Le armi potrebbero includere missili Patriot difensivi e razzi offensivi a medio raggio.

Finora, l’amministrazione Trump ha inviato armi a Kiev solo in base alle precedenti autorizzazioni date dall’ex presidente Joe Biden. La Presidential Drawdown Authority consente al presidente di attingere dalle scorte di armi per aiutare gli alleati in caso di emergenza.