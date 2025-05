Trump: Carney straordinario, ottimo incontro

Keystone-SDA

Mark Carney è un "uomo straordinario" ed è stato un "ottimo incontro". Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca dopo il faccia a faccia con il premier canadese.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Abbiamo avuto un incontro molto positivo”, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa in vista dei mondiali del 2026, che gli Stati Uniti ospiteranno insieme a Canada e Messico. “Nessuna tensione, vogliamo fare ciò che è giusto per i nostri rispettivi popoli”.

