Trump: avviata operazione in Iran, difendiamo gli americani

Keystone-SDA

"Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran: l'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano". Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un video pubblicato su Truth.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l’Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane”, ha proseguito il 79enne, assicurando di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa “nobile missione”. Il presidente ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime.

“Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari”, ha ribadito Trump.

Intanto secondo i primi resoconti provenienti dall’Iran, si registrano gravi perdite tra le forze di sicurezza locali, con decine di morti e feriti tra le fila delle Guardie Rivoluzionarie, tra cui alcune figure chiave. Vengono segnalate gravi interruzioni della rete dei cellulari, riferisce la tv israeliana Channel 12.

Decine di attacchi americani sono in corso con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente o dalle portaerei, riporta il New York Times citando un funzionario americano. L’attacco in corso sarà più esteso rispetto ai raid di giungo contro gli impianti nucleari iraniani, riferisce inoltre il quotidiano citando funzionari dell’amministrazione.

Esplosioni si sono sentite a Isfahan e in diverse altre città dell’Iran, come Qom, Karaj, e Kermanshah: lo ha riferito l’agenzia Fars. Intanto, Teheran ha dichiarato chiuso “fino a nuovo ordine” lo spazio aereo del Paese, secondo l’agenzia Tasnim.