Trump: 4-5 settimane di attacchi all’Iran

Keystone-SDA

L'esercito USA vuole sostenere l'attacco all'Iran per "quattro o cinque settimane", se necessario, sulla convinzione che "non sarà difficile" per Israele e Washington tenere l'intensità della battaglia, malgrado i rischi di altre vittime militari americane.

(Keystone-ATS) In una breve intervista telefonica al New York Times, il presidente Donald Trump, alla domanda su quanto a lungo USA e Israele avrebbero potuto sostenere gli attacchi, ha risposto: “Beh, intendevamo 4 o 5 settimane. Non sarà difficile. Abbiamo enormi quantità di munizioni. Sapete, abbiamo munizioni immagazzinate in tutto il mondo, in diversi Paesi”.

Il tycoon non ha citato i timori espressi più volte dal Pentagono che il conflitto possa assottigliare le riserve che gli strateghi militari ritengono fondamentali da conservare in scenari come un conflitto su Taiwan o incursioni russe in Europa.

Nell’intervista, secondo il New York Times, Trump è sembrato riflettere il grado di incertezza della sua amministrazione su come si svolgeranno le prossime settimane, sia sul campo di battaglia sia nella creazione di un governo sostitutivo a Teheran.

“Avanti fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi”

Le operazioni militari continueranno fino a quando tutti i nostri obiettivi saranno raggiunti, ha detto Donald Trump, sottolineando che l’intero comando militare iraniano è “andato e molti si vogliono arrendere”.

“Abbiamo colpito centinaia di target, incluse le strutture della Guardia Rivoluzionari, i sistemi di difesa aerea e nove navi”, che sono state “distrutte”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.

“Questa massiccia operazione” in Iran “è per assicurare la nostra sicurezza e quella delle future generazioni, così come i nostri antenati lo hanno fatto con noi”, ha detto il tycoon definendo le azioni militari statunitensi “giuste e necessarie per assicurare che gli americani non debbano mai affrontare un regime assetato di sangue e terrorista armato con armi nucleari”.

“Per quasi 50 anni questi estremisti” del regime “hanno attaccato gli Stati Uniti, cantando lo slogan ‘Morte all’America’ o ‘Morte a Israele’ o tutti e due. Questi intollerabili minacce non continueranno più”, ha messo in evidenza Trump in un video di sei minuti pubblicato sul suo social Truth. Trump ha quindi ribadito l’invito al Corpo delle Guardie rivoluzionarie affinché “depongano le armi o affrontare una morte certa”.