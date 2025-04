Trump: “La Crimea? Resterà ai russi. Zelensky lo capisce”

Keystone-SDA

"La Crimea resterà con la Russia. E Zelensky lo capisce, e tutti capiscono che è con loro da molto tempo. È con loro da molto prima che arrivasse Trump... È una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Time.

(Keystone-ATS) “La Crimea è andata ai russi – dice Trump nell’intervista – È stata consegnata a loro da Barack Hussein Obama, non da me. Detto questo, riusciranno a riprenderla? Lì ci sono sempre stati i russi. Ci sono stati i loro sottomarini molto prima del periodo di cui stiamo parlando, per molti anni. La popolazione parla in gran parte russo in Crimea. Ma è stata data via da Obama. Non è stata data via da Trump. Mi sarebbe stata tolta come è stata tolta a Obama? No, non sarebbe successo. Se fossi stato presidente, la Crimea non sarebbe stata presa”.