Trump, stop all’immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di voler "sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo".

(Keystone-ATS) Si tratta di una decisione, spiega in un post su Truth, presa per “consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente”. “Solo la migrazione inversa – conclude – può porre rimedio a questa situazione. A parte questo buon Ringraziamento a tutti, ad eccezione di coloro che odiano, rubano, uccidono e distruggono tutto ciò che l’America rappresenta: non resterete qui a lungo”.

“Porrò fine alle milioni di ammissioni illegali di Biden ed espellerò chiunque non rappresenti un patrimonio per gli Stati Uniti, o non sia capace di amare il nostro Paese – scrive Trump -. Metterò fine a tutti i benefici e sussidi federali per i non cittadini del nostro Paese, denaturalizzerò i migranti che minano la tranquillità interna ed espellerò qualsiasi cittadino straniero che rappresenti un peso pubblico, un rischio per la sicurezza o non sia compatibile con la civiltà occidentale”.

Morta una delle Guardie Nazionali

Trump ha anche annunciato la morte del soldato dell’esercito americano Sarah Beckstrom, uno dei membri della Guardia Nazionale ferita in una sparatoria a Washington mercoledì.

“Sarah Beckstrom, una persona giovane, splendida e molto rispettata che ha iniziato il suo servizio nel giugno del 2023, è morta”, ha detto il presidente in una telefonata con i militari in occasione del giorno del Ringraziamento. “Non è più con noi. Ci sta guardando dall’alto in questo momento – ha aggiunto Trump -. È stata selvaggiamente aggredita, ora è morta”.

Dopo aver annunciato la morte di Sara Beckstrom Trump ha parlato dell’altro soldato della Guardia Nazionale ferito nell’attacco. “L’altro giovane sta lottando per la sua vita. È in pessime condizioni”, ha detto il presidente americano parlando con i soldati.