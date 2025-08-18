Trump, so esattamente cosa sto facendo per Russia-Ucraina

"So esattamente cosa sto facendo" con la Russia e l'Ucraina: "Sono qui per mettere fine" alla guerra. Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social Truth.

(Keystone-ATS) “Ho risolto 6 guerre in 6 mesi, una delle quali un possibile disastro nucleare, eppure devo leggere e ascoltare il Wall Street Journal e molti altri dire tutto quello che sto sbagliando nel pasticcio Russia-Ucraina. Questa è la guerra di Biden e non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente. So esattamente quello che sto facendo e non ho bisogno dei consigli di persone che hanno lavorato per anni su questi conflitti e non sono stati capaci di risolverli”, ha detto Trump.

Da parte sua il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, condannando i raid russi della scorsa notte sul suo Paese che hanno fatto almeno 10 morti fra Kharkiv e Zaporizhzhia, ha scritto su Telegram – citato da vari media, fra cui la Bbc – che “la macchina da guerra russa continua a distruggere vite, nonostante tutto. Putin commetterà uccisioni dimostrative e ciniche per mantenere la pressione sull’Ucraina e sull’Europa e per umiliare gli sforzi diplomatici”.

Secondo Zelensky, che oggi vedrà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca sulla pace, la Russia “non dovrebbe essere ricompensata” per la sua guerra contro il suo Paese.