Trump, sarà un giorno importante e emozionante per Usa e Gb

Keystone-SDA

Donald Trump, in un post su Truth Social, ha detto che oggi dovrebbe essere "un giorno molto importante ed emozionante per gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito".

(Keystone-ATS) Il presidente degli Stati Uniti ribadisce che alle 10:00 ora locale (16 in Svizzera, ndr) si terrà una conferenza stampa nello Studio Ovale.

“L’accordo con il Regno Unito è completo e globale e consoliderà le relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito per molti anni a venire. Grazie alla nostra lunga storia e alla nostra fedeltà reciproca, è per noi un grande onore avere il Regno Unito come nostro primo annuncio. Seguiranno molti altri accordi, che sono in fase avanzata di negoziazione!”, ha precisato Trump, in un altro post su Truth.