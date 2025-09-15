La televisione svizzera per l’Italia

Trump, sanzioni europee a Russia non sono abbastanza dure

Keystone-SDA

Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump ai reporter, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina.

(Keystone-ATS) “L’Europa sta comprando petrolio dalla Russia. Non voglio che comprino petrolio”, ha detto Trump. “E le sanzioni… che stanno imponendo non sono abbastanza severe, io sono disposto a imporre sanzioni, ma dovranno inasprirle in modo proporzionale a quello che io sto facendo”, ha aggiunto.

“Che lo si chiami vertice o semplicemente incontro, non importa, ma probabilmente dovrò convincerli, perchè si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare. Sono incapaci di parlare tra loro”, ha poi aggiunto il presidente statunitense ai reporter che gli chiedevano se sarà necessario organizzare un vertice per mediare tra Russia e Ucraina.

