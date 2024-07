Trump, repubblicani dovrebbero essere rimborsati per frode

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il partito repubblicano dovrebbe essere rimborsato delle spese sostenute finora nella campagna elettorale perché “ora” con il ritiro di Joe Biden “dobbiamo ricominciare da capo”. Lo afferma Donald Trump.

“Non dovrebbe il partito repubblicano essere rimborsato per frode visto che tutti intorno a Joe, inclusi i medici e i fake media, sapevano che non era in grado di correre o essere presidente?”, mette in evidenza Trump.