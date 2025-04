Trump, presto dazi sulla farmaceutica e sui chip

Keystone-SDA

I dazi sulla farmaceutica e i chip inizieranno presto. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riferito dai giornalisti a bordo dell'Air Force One.

(Keystone-ATS) “Sui chip inizieremo molto presto. Stiamo guardando alla farmaceutica ora, annunceremo qualcosa nel futuro a breve”, ha osservato Trump.

Per il presidente americano, la risposta dei mercati finanziari ai dazi “era attesa”, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Ora “lasciamo che si stabilizzino. Il paziente era molto malato. L’economia aveva molti problemi ma è stata oggetto di un’operazione. Ci sarà il boom dell’economia e sarà fantastico. Arriveranno migliaia di miliardi”, ha dichiarato Trump.

Quest’ultimo ha aggiunto di essere disposto a trattare sui dazi se i Paesi “offrissero qualcosa di fenomenale”. Ha poi rilevato che gli Stati Uniti sono vicini a un accordo per TikTok: “diversi investitori sono coinvolti”. Il presidente ha imposto la scadenza del 5 aprile per la vendita della divisione americana di TikTok per evitare che l’app sia vietata negli Usa.