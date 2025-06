Trump, ottima telefonata con Xi

Keystone-SDA

La chiamata tra Trump e Xi è durata circa un'ora e mezza e ha portato a una conclusione molto positiva per entrambi i Paesi: lo scrive il presidente americano Donald Trump su Truth.

(Keystone-ATS) “Ho appena concluso un’ottima telefonata con il Presidente cinese Xi, per discutere di alcuni aspetti complessi del nostro accordo commerciale recentemente stipulato e concordato. “Non dovrebbero più esserci dubbi sulla complessità dei prodotti derivati dalle terre rare”.

“I nostri rispettivi team si incontreranno a breve in una sede da definire. Saremo rappresentati dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, dal Segretario al Commercio Howard Lutnick e dal Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, l’Ambasciatore Jamieson Greer”, ha aggiunto Trump.

“Durante la conversazione, il presidente Xi ha cortesemente invitato me e la first lady a visitare la Cina, e io ho ricambiato. Come presidenti di due grandi nazioni, è qualcosa che entrambi non vediamo l’ora di fare”. “La conversazione – ha proseguito Trump – si è concentrata quasi interamente sul commercio. Non si è parlato di Russia/Ucraina o dell’Iran. Informeremo i media in merito alla programmazione e al luogo del prossimo incontro”.

Secondo il network statale cinese Cctv, il presidente Xi Jinping “ha nuovamente accolto con favore” l’ipotesi di una visita dell’omologo americano Donald Trump a visitare la Cina.

Per correggere la rotta dei legami Cina-Usa, “è necessario governare bene la nave e stabilire la direzione, eliminando ogni tipo di interferenza o persino sabotaggio, il che è di particolare importanza” ha detto Xi. I leader economici e commerciali dei due Paesi hanno tenuto colloqui a Ginevra, “compiendo un passo importante per risolvere” le relative questioni “attraverso il dialogo e la consultazione”. Un modello, ha riferito il network statale Cctv, “ampiamente accolto da tutti i settori dei due Paesi e dalla comunità internazionale”.