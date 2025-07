Trump, nessun progresso sull’Ucraina con Putin

"Non ho fatto nessun progresso sull'Ucraina con Putin". Lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Iowa.

(Keystone-ATS) Trump ha dichiarato di non aver fatto nessun passo avanti sul cessate il fuoco in Ucraina nella telefonata di ieri con Putin, “No, non ho fatto alcun progresso con lui”, ha detto il presidente ai giornalisti aggiungendo di “non essere contento” della guerra in corso.

Gaza

“Voglio che la gente di Gaza sia al sicuro”, ha poi detto Trump parlando dei giornalisti del Medio Oriente.

“Voglio che la popolazione di Gaza sia al sicuro, questa è la cosa più importante”, ha affermato Trump. “Voglio vedere la popolazione di Gaza al sicuro. Hanno attraversato l’inferno”, ha insistito il presidente.

