Trump, nessun piano per licenziare Powell

Keystone-SDA

Donald Trump ha dichiarato in una intervista alla Reuters di non avere piani per licenziare Jerome Powell, nonostante un'indagine penale del Dipartimento di Giustizia sul presidente della Federal Reserve.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente statunitense ha precisato che è “troppo presto” per dire cosa farà alla fine.

“Non ho alcun piano per farlo” ha detto Trump. Alla domanda se l’indagine gli desse motivi per farlo, il presidente ha aggiunto che “al momento siamo un po’ in uno stato di attesa con lui e determineremo cosa fare. Ma non posso entrare nei dettagli. È troppo presto. Troppo presto”.

Trump ha ripetutamente criticato Powell perché non ha abbassato adeguatamente e tempestivamente il tasso di interesse. “Un presidente dovrebbe avere qualcosa da dire” sulla politica della Fed, ha detto Trump. “Ho fatto molti soldi negli affari, quindi penso di capirla meglio del troppo lento Jerome Powell”, ha aggiunto.

Il mandato di Powell come presidente della Fed scade a maggio, ma non è obbligato a lasciare il Board of Governors di Washington fino al 2028. Trump ha suggerito di essere incline a nominare l’ex governatore della Fed Kevin Warsh o il direttore del National Economic Council Kevin Hassett per sostituire Powell. “I due Kevin sono molto bravi,” ha detto. “Ci sono anche altre persone valide, ma annuncerò qualcosa nelle prossime due settimane”, ha proseguito.

Il tycoon ha respinto le critiche per l’indagine su Powell, incluse quelle dei legislatori il cui sostegno sarà necessario per confermare il suo candidato al posto di Powell: “non mi interessa. Dovrebbero essere leali. Questo è quello che dico”. Ha anche ignorato il parere diffuso tra analisti, investitori e policymaker economici nel mondo, secondo cui l’erosione dell’indipendenza della banca centrale potrebbe minare il valore del dollaro Usa e innescare inflazione: “non mi interessa”, ha ripetuto.