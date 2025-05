Trump, mai dire mai su Canada 51esimo Stato

Keystone-SDA

Donald Trump ha insistito più volte sull'idea che il Canada diventi il 51esimo Stato americano durante il bilaterale odierno nello Studio Ovale con il premier canadese Mark Carney.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Mai dire mai”, ha ribadito il presidente americano. “Sarebbe un bel matrimonio”, ha sottolineato, rimarcando come “per i canadesi sarebbe un enorme vantaggio essere negli Stati Uniti”. Questo malgrado Carney abbia puntualizzato che “il Canada non è in vendita”, evidenziando invece i vantaggi per i due Paesi che arriveranno da una “partnership”.

“Voglio essere amico del Canada, al di là di tutto. È un posto molto speciale”, ha dichiarato il tycoon. “Mi piacerebbe concludere un nuovo accordo commerciale con il Canada”, ha poi aggiunto. Trump si è anche congratulato con Carney per la vittoria alle elezioni: “Uno dei più grandi ritorni politici della storia, quasi più grande del mio”. “Abbiamo molte cose in comune, anche alcuni questioni toste da discutere, ma andrà tutto bene”, si è detto fiducioso.

Trump ha pure parlato di Medio Oriente, affermando che gli Houthi hanno “capitolato” e che quindi i bombardamenti americani in Yemen cesseranno. Il presidente ha svelato che, “giovedì, venerdì o lunedì” prima di partire per l’Arabia Saudita, farà “un grande annuncio”, non rivelando però su cosa. “Sarà molto, molto positivo”, si è limitato a dire. Secondo al Arabiya, che cita proprie fonti, questa comunicazione sarà sull’invio di aiuti a Gaza.