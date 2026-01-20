Trump, leader europei non opporranno resistenza sulla Groenlandia

Keystone-SDA

I leader europei non "opporranno troppa resistenza" al suo tentativo di acquistare la Groenlandia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti in Florida, minacciando inoltre una tassa del 200% sui vini e gli champagne francesi.

(Keystone-ATS) Secondo Trump la Danimarca non è in grado di proteggere la Groenlandia e, a suo dire, le autorità danesi non si recherebbero nemmeno regolarmente sull’isola artica.

“Dobbiamo averla. Questo deve essere fatto. Non possono proteggerla, la Danimarca, sono persone meravigliose”, ha detto. Il presidente ha aggiunto che i funzionari danesi sono “ottime persone, ma non ci vanno nemmeno”.

Trump, ha anche confermato di aver invitato il presidente russo Vladimir Putin a entrare nel “Consiglio di pace” per Gaza.