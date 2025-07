Trump, l’ultimatum alla Russia è di 10 giorni da oggi

Keystone-SDA

La scadenza per la Russia per una soluzione al conflitto ucraino è di dieci giorni a partire da oggi: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a bordo dell'Air Force One, in volo dalla Scozia a Washington.

(Keystone-ATS) Trump ha anche detto di non aver avuto alcuna risposta dalla Russia riguardo al suo ultimatum. “È una vergogna”, ha sottolineato parlando con i reporter.