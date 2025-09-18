La televisione svizzera per l’Italia

Trump, in Ucraina strage ma non voglio III guerra mondiale

In Ucraina ci sono stati "milioni di morti, soprattutto militari".

(Keystone-ATS) Lo ha denunciato il presidente statunitense Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Keir Starmer a Chequers, ribadendo di essere deluso da Vladimir Putin, ma evocando anche la speranza di “qualche buona notizia nei prossimi giorni”.

Il premier britannico da parte sua ha insistito nel chiedere più “pressioni su Putin” e ricordando che il presidente russo ha fatto qualche concessione solo quando Trump lo ha pressato. Parole a cui il presidente americano ha risposto affermando di voler evitare comunque il rischio di “una terza guerra mondiale”.

