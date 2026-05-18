Trump, ho sospeso l’attacco all’Iran che era in programma domani

Keystone-SDA

Donald Trump annuncia di aver sospeso il "pianificato attacco all'Iran" in programma domani su richiesta dell'Emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Ho impartito istruzioni al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Capo dello Stato Maggiore Congiunto, Generale Daniel Caine, e alle Forze Armate degli Stati Uniti, affinché non venga eseguito l’attacco contro l’Iran programmato per domani”, ha scritto sul suo social Truth.

La sospensione dell’attacco contro l’Iran, ha spiegato Trump, è stata decisa perché “sono ora in corso seri negoziati” che – ad avviso dell’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dal Principe Ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e dal Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan – porteranno ad un “accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d’America, così come per tutti i Paesi del Medio Oriente e oltre”.