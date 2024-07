Trump, Harris è una pazza della sinistra radicale

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) “Kamala Harris è ultra-liberal, è terribile. È più liberal di Bernie Sanders. È una pazza della sinistra radicale. Era la responsabile del confine” con il Messico “ma non è mai andata al confine”. Lo ha detto Donald Trump.

“Quando Kamala è stata mandata in Europa per prevenire” l’attacco all’Ucraina, il presidente Vladimir Putin “si è messo a ridere”. Harris “distruggerà il nostro Paese”: è una “bugiarda. È peggio di Joe Biden”, ha affermato Trump nel corso di un comizio in North Carolina, abbandonando i toni pacati che aveva promesso dopo il suo tentato assassinio.

Nel suo comizio ha accusato la sua nuova probabile rivale alle elezioni, Kamala Harris, di essere favorevole a “giustiziare i neonati” con il suo programma sull’aborto. “Vuole l’aborto nell’ottavo e nono mese di gravidanza, fino alla nascita e anche dopo la nascita, l’esecuzione dei bambini”, ha detto.

“Kamala Harris si è rifiutata di incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu. È una mancanza di rispetto, è sconvolgente”, ha aggiunto commentando l’assenza della vicepresidente al Congresso, dove il leader israeliano ha tenuto un discorso. Harris aveva impegni elettorali in Indiana. Al discorso di ‘Bibi’ non ha partecipato neppure il senatore J. D. Vance, il vice scelto dal tycoon.