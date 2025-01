Trump, fermeremo il declino Usa e invasione dei migranti

Keystone-SDA

"Fermeremo l'invasione al confine" subito: da lunedì, subito dopo il giuramento, "agirò velocemente" per affrontare tutte le crisi con cui sono alle prese gli Stati Uniti.

3 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha assicurato Donald Trump promettendo ai suoi sostenitori che metterà “fine al declino americano”, ripristinerà l’american dream e lancerà “i quattro anni migliori della storia”.

Il presidente-eletto è salito sul palco della Capital One Arena evidentemente soddisfatto e raggiante, accolto da un’ovazione. “Con il vostro voto 75 giorni fa avete salvato il Paese. Ereditiamo un disastro a livello nazionale e all’estero”, ha detto ai suoi fan. Ma “io mi batterò per voi ogni singolo giorno. Giurerò per voi come 47mo presidente degli Stati Uniti”, ha aggiunto, impegnandosi a mettere “fine alla guerra in Ucraina, a risolvere il caos in Medio Oriente ed evitare la terza guerra mondiale. Non sapete quanto ci siamo vicini”.

Cavalcando tutte le promesse elettorali dell’ultimo anno e mezzo, Trump si è soffermato sul tema che gli è più caro: l’immigrazione. “L’invasione al confine finirà. Il crimine è in calo in tutto il mondo. Volete sapere perché? Perché gli altri paesi hanno svuotato le loro carceri qui da noi”, ha spiegato. Secondo indiscrezioni, fra i primi decreti esecutivi che il presidente-eletto firmerà c’è l’emergenza al confine con il Messico, con la quale saranno sbloccati nuovi fondi da usare per i migranti. Il provvedimento includerà anche il dispiegamento di truppe per aiutare a costruire nuove strutture al confine e il rilancio della politica Remain in Mexico, che richiede ai migranti che cercano asilo negli Stati Uniti di risiedere in città nel nord in Messico mentre il loro caso viene esaminato. Trump intende inoltre dichiarare i cartelli della droga organizzazioni terroristiche.

Nel suo ultimo show da presidente-eletto davanti ai suoi sostenitori, Trump ha chiamato sul palco il fedelissimo ‘first buddy’ Elon Musk. Il miliardario è salito esultando seguito da suo figlio X. “La vittoria è solo l’inizio. Renderemo l’America più forte per i prossimi secoli”, ha detto evidentemente emozionato. Sul palco sono saliti anche i figli di Trump Eric e Donald Jr. “Ci riprendiamo il paese una volta per tutte”, ha osservato Donald Jr. prima di passare la parola a sua figlia Kai. “Questo è il movimento più grande che sia mai stato creato”, gli ha fatto eco Eric Trump, mentre sua moglie Lara ha descritto il presidente-eletto come il salvatore “non solo degli Stati Uniti, ma del mondo”.

All’interno dell’arena l’atmosfera era trionfante. Nonostante il gelo e la neve e nonostante l’impossibilità di assistere in persona al giuramento di Trump, i suoi sostenitori erano raggianti e pronti a celebrare l’avvio di un nuovo capitolo senza Joe Biden e sotto la guida del loro eroe. A loro Trump si è rivolto più volte nel corso della sua ora di comizio. “Grazie”, ha detto loro ripetutamente. “Senza di voi non sarebbe stato possibile”, ha aggiunto intravedendo ormai a portata di mano il coronamento del suo sogno di tornare alla Casa Bianca.