Trump, da Riad impegno ad investire 600 miliardi

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato a Riad l'impegno dell'Arabia Saudita "ad investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti, costruendo legami economici destinati a durare per le generazioni future".

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo rende noto la Casa Bianca in una nota.

“I primi accordi previsti dall’annuncio – si legge nella nota – rafforzano la nostra sicurezza energetica, l’industria della difesa, la leadership tecnologica e l’accesso alle infrastrutture globali e ai minerali essenziali. Gli accordi celebrati oggi sono storici e trasformativi per entrambi i Paesi e rappresentano una nuova era d’oro per la partnership tra Stati Uniti e Arabia Saudita”.

La Casa Bianca ha quindi elencato alcuni dei numerosi accordi firmati a Riad. Saudi Arabian DataVolt, si legge in una nota, sta portando avanti il piano di investire 20 miliardi di dollari in data center di intelligenza artificiale e infrastrutture energetiche negli Stati Uniti. Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD e Uber si impegnano a investire 80 miliardi di dollari in tecnologie di trasformazione all’avanguardia in entrambi i Paesi.

Aziende americane iconiche come Hill International, Jacobs, Parsons e Aecom stanno realizzando progetti infrastrutturali chiave come l’aeroporto internazionale King Salman, il King Salman Park, The Vault, Qiddiya City e molto altro, per un totale di 2 miliardi di dollari di esportazioni di servizi negli Stati Uniti.

Tra le altre principali esportazioni figurano le turbine a gas e le soluzioni energetiche di GE Vernova, per un totale di 14,2 miliardi di dollari, e gli aerei passeggeri Boeing 737-8 per AviLease, per un totale di 4,8 miliardi di dollari.

Nel settore sanitario, Shamekh IV Solutions, LLC investirà 5,8 miliardi di dollari, incluso uno stabilimento in Michigan per l’avvio di un impianto di flebo ad alta capacità. Le partnership di investimento includono diversi fondi settoriali con una forte enfasi sull’implementazione negli Stati Uniti, come l’Energy Investment Fund da 5 miliardi di dollari, il New Era Aerospace and Defense Technology Fund da 5 miliardi di dollari e l’Enfield Sports Global Sports Fund da 4 miliardi di dollari, ognuno dei quali convoglia capitali consistenti nelle industrie americane, promuovendo l’innovazione e creando posti di lavoro di alta qualità in tutti gli Stati Uniti.