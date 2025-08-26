Trump, chiederò la pena di morte per omicidi a Washington

Donald Trump ha annunciato l'intenzione di chiedere la pena di morte per gli omicidi a Washington. "Se uccidi nella capitale, sarai punito con la pena capitale", ha detto il presidente in una riunione del governo.

(Keystone-ATS) La richiesta della pena di morte nella capitale è una misura “preventiva molto forte, non abbiamo scelta”, ha detto Trump. Non è tuttavia chiaro come la procedura possa essere portata avanti poiché a Washington non c’è la pena di morte ma il governo la può chiedere per i reati federali. E, a differenza di altre giurisdizioni nel Paese, i pubblici ministeri, anche quelli che si occupano di casi di omicidio locali, lavorano per il procuratore degli Stati Uniti nominato a livello federale.