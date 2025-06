Trump, cessate il fuoco a Gaza entro una settimana

Keystone-SDA

"Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale sottolineando che "l'intesa è vicina".

(Keystone-ATS) Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha da parte sua affermato che i mediatori stanno collaborando con Israele e Hamas per sfruttare lo slancio del cessate il fuoco di questa settimana con l’Iran e lavorare per una tregua nella Striscia di Gaza.

“Se non sfruttiamo questa finestra di opportunità e questo slancio, sarà un’opportunità persa, come già accaduto di recente. Non vogliamo che accada di nuovo”, ha dichiarato Majed al-Ansari in un’intervista rilasciata all’Afp.

Intanto, sul terreno, almeno 34 persone sono state uccise a Gaza negli attacchi israeliani dalla tarda serata di venerdì fino a stamattina. Lo scrive l’Associated Press sul suo sito web citando il personale sanitario della Striscia.

Tra le vittime, ci sono 12 persone uccise allo Stadio Palestine di Gaza City che ospita gli sfollati, e altre otto in appartamenti, secondo il personale dell’ospedale Shifa dove sono stati trasportati i corpi. Altre sei persone sono state uccise nel sud di Gaza quando un attacco ha colpito la loro tenda ad al Mawasi.