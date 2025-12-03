La televisione svizzera per l’Italia

Trump, basta con gli standard delle emissioni di Biden

"Mettiamo definitivamente fine agli orribili e ridicoli standard alle emissioni di auto di Biden che hanno causato problemi alle cause automobilistiche".

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato Donald Trump alla Casa Bianca ringraziando gli amministratori delegati di Ford e Stellantis Jim Farley e Antonio Filosa, presenti all’annuncio.

Filosa: “grande giorno per Sellantis”

“È un grande giorno per Stellantis perché riteniamo che sia il giorno in cui le regole si riconciliano con la domanda reale. È per questo che Stellantis ha deciso di investire in Jeep, Ram, Dodge e Chrysler 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni, aumentando la produzione. Noi crediamo nella crescita e siamo pronti a investire di più”.

Lo ha detto l’amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa alla Casa Bianca, dove Donald Trump ha annunciato la fine degli standard sulle emissioni di Joe Biden.

