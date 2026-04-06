Trump, ‘Iran eliminabile in una notte, e può essere domani’

Keystone-SDA

L'Iran può "essere eliminato in una notte e quella notte potrebbe essere domani". Lo ha detto oggi Donald Trump nel corso di una conferenza stampa riferendosi all'ultimatum per raggiungere un accordo che scade domani alle 20, ora di Washington.

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(Keystone-ATS) “Dal punto di vista militare è stata una delle nostre migliori Pasque. Siamo qui per celebrare il successo di una delle missioni di salvataggio più complesse mai eseguite”, ha aggiunto, riferendosi al recupero del pilota di un F-15 abbattuto. Nell’operazione sono stati usati 155 aerei, fra i quali quattro bombardieri e 13 aerei da combattimento. “Ha evitato di essere catturato per quasi 48 ore”, ha aggiunto il presidente.

Per l’Iran “ho il miglior piano ma non ve lo dico”. Lo ha detto Donald Trump, ribadendo che Teheran ha tempo fino a domani alle 20 ora di Washington (le 2 di notte in Svizzera) per un’intesa. “Penso che i colloqui stanno procedendo bene”, ha aggiunto Trump tornando ad attaccare Barack Obama per l’accordo sul nucleare iraniano. “Ha scelto l’Iran prima di Israele”, ha attaccato.

“Al vincitore appartiene il bottino”. Così Donald Trump ha risposto a chi gli chiedeva del petrolio iraniano. Il presidente ha più volte ribadito che se fosse per lui prenderebbe il petrolio.

“Penso che Dio sostenga” le azioni americane in Iran ha risposto a un’altra domanda nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Lo faccio perché Dio è buono, e Dio vuole vedere le persone accudite. A Dio non piace ciò che sta accadendo. A me non piace ciò che sta accadendo. Ho risolto otto guerre. Non mi piace vedere le persone morire”.