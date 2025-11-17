Trump, ‘forse parlerò con Maduro, ma non escludo nulla’

Keystone-SDA

"Probabilmente parlerò con Maduro": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i reporter nello studio Ovale, dove ha precisato di non escludere nessuna opzione.

(Keystone-ATS) Ad un certo momento parlerò con lui”, ha detto Trump ai giornalisti, aggiungendo però che Maduro “non è stato buono con gli Stati Uniti”. Alla domanda se escluderebbe truppe statunitensi sul terreno in Venezuela, Trump ha risposto: “no, non lo escludo, non escludo nulla. Dobbiamo solo occuparci del Venezuela”, ha aggiunto. “Hanno riversato nel nostro paese centinaia di migliaia di persone provenienti dalle prigioni”, ha proseguito.

Alla domanda dei reporter che gli chiedevano se lancerebbe attacchi contro il Messico per fermare la droga, Trump ha risposto: “Per me va bene”. “Non sono affatto contento col Messico”, ha detto.

Trump ha anche aggiunto che sarebbe orgoglioso di distruggere le fabbriche in Colombia dove viene prodotta la cocaina, ma non ha detto che lo farà.

Inoltre il presidente statunitense rispondendo ai reporter sempre nello studio Ovale – alla vigilia della visita del principe ereditario Mohammed bin Salman alla Casa Bianca – ha detto “Venderemo gli F-35 all’Arabia Saudita”. Israele è contraria alla vendita e vorrebbe che Washington la subordinasse all’adesione di Riad agli accordi di Abramo.