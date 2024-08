Trump, ‘concordato duello con Harris, regole come su Cnn’

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Donald Trump ha annunciato su Truth di aver concordato le condizioni del dibattito con Kamala Harris per il 10 settembre su Abc.

Le regole saranno le stesse dell’ultimo dibattito sulla Cnn tra lui e Joe Biden: quindi microfono spento quando parla l’altro candidato, confronto in piedi, senza appunti. Il tycoon ha anche riferito che la sua rivale non ha accettato le proposte di altri due dibattiti, il 4 settembre su Fox News e un terzo su Nbc.

“Ho raggiunto un accordo – scrive Trump sul suo social – con i democratici della sinistra radicale per un dibattito con la compagna Kamala Harris. Sarà trasmesso in diretta su Abc Fake News, di gran lunga il più cattivo e ingiusto network del settore, martedì 10 settembre a Philadelphia, Pennsylvania. Le regole saranno le stesse dell’ultimo dibattito della Cnn, che sono sembrate funzionare bene per tutti tranne, forse, per il corrotto Joe Biden. Il dibattito – prosegue – sarà ‘in piedi’ e i candidati non potranno portare appunti o ‘foglietti riassuntivi’.

Abbiamo anche ricevuto rassicurazioni dalla Abc che questo sarà un dibattito ‘giusto ed equo’ e che a nessuna delle due parti saranno fornite le domande in anticipo (niente Donna Brazile!)”, aggiunge, rievocando il caso delle domande passate in anticipo dall’allora presidente del partito democratico alla candidata Hillary Clinton.

“Harris – conclude – non sarebbe d’accordo per il dibattito su FoxNews del 4 settembre, ma quella data rimarrà aperta nel caso in cui cambiasse idea o facesse retromarcia, come ha fatto su ognuna delle sue convinzioni politiche a lungo sostenute e care. Un possibile terzo dibattito, che verrebbe affidato alle fake news della Nbc, non è stato accettato dalla sinistra radicale”.