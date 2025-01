Trump, ‘6 gennaio solo incidenti minori, erano innocenti’

Gli insurrezionisti del 6 gennaio "sono stati trattati come i peggiori criminali. E stavano solo protestando perché le elezioni del 2020 erano state truccate". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News, la sua prima da presidente.

(Keystone-ATS) “Molti di loro erano innocenti e ci sono stati solo incidenti minori con la polizia”, ha aggiunto a proposito della grazia concessa ai rivoltosi dell’assalto a Capitol Hill.

Trump ha inoltre accusato la Commissione speciale della Camera, che ha scandagliato i fatti del 6 gennaio 2021, di “aver distrutto le prove”. I repubblicani, stando a quanto comunicato dallo speaker Mike Johnson, continueranno peraltro a indagare sull’insurrezione, attraverso una nuova commissione. L’organo sarà presieduto dal deputato della Georgia Barry Loudermilk, lo stesso che aveva chiesto l’incriminazione di Liz Cheney per il suo ruolo nelle indagini sulla posizione di Trump nell’assalto di quattro anni fa.

“Biden ha concesso grazie a destra e a manca. La cosa triste è che non ha graziato se stesso”, ha continuato il presidente americano nell’intervista. “Io non ho dato la grazia a nessuno” durante il primo mandato “e avevamo persone, patrioti che avevano sofferto, erano in galera o avevano perso tutti i loro beni”.

“Se non me ne fossi andato dalla Casa Bianca avrei fatto un sacco di cose. Non avremmo avuto l’inflazione alta, il disastro in Afghanistan, il 7 ottobre – durante il quale sono morte migliaia di persone – e la guerra in Ucraina non sarebbe mai scoppiata”, ha affermato Trump, dicendosi convinto “che se non avessi vinto le elezioni gli Stati Uniti sarebbero stati persi per sempre”.

Il tycoon ha anche parlato di TikTok, assicurando che l’app cinese “resterà in circolazione, c’è gente negli Stati Uniti che la vuole comprare”. Alla domanda sui timori che sia utilizzata dal governo di Pechino per spiare i cittadini statunitensi, il presidente ha risposto minimizzando: “Si può dire lo stesso di tutto ciò che è prodotto in Cina, come i nostri telefoni”.