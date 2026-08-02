Trump, “ritiro attacco Iran su richiesta di Teheran e altri Paesi”

Keystone-SDA

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Donald Trump ha detto di aver "accettato di ritirare l'attacco" sull'Iran su richiesta di Teheran "e di altri Paesi del Medio Oriente".

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(Keystone-ATS) Le condizioni poste dal presidente Usa sono che si arrivi “ad un rapido accordo” sulla “totale apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell’Iran”.

“Gli Stati Uniti – scrive Trump su Truth – sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell’Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra mondiale. Nonostante ciò, ci è stato chiesto dall’Iran e da altri Paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco nei perimetri di un accordo che è stato raggiungo. Questo includerebbe la completa, totale e immediata apertura dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare dell’Iran”.

“In base a questa richiesta, ho accettato, per il bene del futuro del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l’attacco, a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l’operazione”.

Araghchi, no “azione avventuristica” degli Usa

In precedenza il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha messo in guardia contro qualsiasi “azione avventuristica” da parte degli Stati Uniti, in conversazioni telefoniche separate con il suo omologo turco e con il comandante dell’esercito pachistano, secondo quanto riportato dallo stesso ministro iraniano su Telegram, scrivono al Jazeera e Times of Israel.

Araghchi ha sottolineato la prontezza del suo Paese a rispondere con decisione a qualsiasi “aggressione”. Il capo della diplomazia di Teheran si è rivolto anche alla sua controparte saudita, affermando che qualsiasi “aggressione” da parte di Stati Uniti e Israele o la partecipazione di Paesi della regione a queste azioni riceverà una “risposta decisa e proporzionata”.