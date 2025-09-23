Trump, “le donne incinte non devono assumere il Tylenol”

Keystone-SDA

"Le donne incinte non dovrebbero assumere il Tylenol, non fa bene". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca annunciando i risultati di uno studio che lega l'autismo dei bambini all'assunzione dell'antidolorifico a base di paracetamolo.

(Keystone-ATS) “Con effetto immediato, la Food and Drug Administration informerà i medici che l’uso di paracetamolo o Tylenol può essere associato a un rischio molto elevato di autismo”, ha detto Trump in una conferenza stampa. “Per questo motivo, raccomandano vivamente alle donne di limitare l’uso di Tylenol durante la gravidanza, a meno che non sia strettamente necessario”, ha aggiunto il presidente. “Non dovrebbe essere dato neanche ai bambini.”

“Dal 2000, i casi di autismo nei bambini sono aumentati di oltre il 400%”, ha affermato Trump precisando di aver aspettato questo studio “per vent’anni. Avrei voluto che fosse arrivato prima”. C’è chi sostiene che il presidente americano sia particolarmente sensibile al tema per via del figlio avuto con Melania, Barron, il più piccolo, che potrebbe essere affetto da autismo e compirà 20 anni il prossimo anno.

La casa farmaceutica che produce il Tylenol, Kenvue, ha rilasciato una dichiarazione in risposta all’annuncio del presidente, affermando di “essere fortemente in disaccordo” con l’ipotesi che il farmaco possa causare l’autismo. “La scienza dimostra chiaramente che l’assunzione di paracetamolo non causa l’autismo”, si legge in una nota. Il Tylenol è venduto negli Stati Uniti, in Canada e in altri paesi. Il suo ingrediente principale è il paracetamolo, come il Dafalgan in Svizzera o la Tachipirina in Italia.

Come anticipato, durante la conferenza stampa il segretario alla salute Robert Kennedy jr ha raccomandato l’uso dell’acido folinico, o leucovorin, come terapia per l’autismo. Il farmaco è solitamente prescritto per contrastare gli effetti collaterali di alcune medicine e per trattare la carenza di vitamina B9. La Food and Drug Administration (FDA), ha sottolineato il segretario, ha pubblicato un avviso sul Federal Register annunciando la nuova cura, citando “studi su oltre 40 pazienti, tra cui adulti e pazienti pediatrici”.

Trump ha anche attaccato il vaccino contro l’epatite B per i bambini: “non c’è motivo” per somministrarlo a loro, ha detto il presidente alla Casa Bianca. “Direi di aspettare che il bambino abbia 12 anni e sia formato”, ha affermato, contraddicendo l’ampio consenso medico secondo cui il modo migliore per prevenire la trasmissione della malattia che può causare danni al fegato e il cancro è vaccinare i neonati entro il primo giorno di vita.