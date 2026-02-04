Trump, “con Xi conversazione eccellente, andrò in Cina in aprile”
"Ho appena terminato una conversazione eccellente con il presidente Xi". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth ribadendo che andrà in Cina in aprile.
(Keystone-ATS) “I rapporti con la Cina, e la mia relazione personale con Xi, sono estremamente buoni e tutti e due sappiamo quanto sia importante mantenerli così”, ha aggiunto Trump.
Il colloquio telefonico Xi-Trump, precisa l’agenzia cinese Xinhua, precede l’incontro dei due leader atteso per aprile in Cina ed è maturato a pochi mesi dal loro bilaterale del 30 ottobre avuto alla Gimhae Air Base di Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice dell’Apec.
La telefonata, per altro verso, è avvenuta subito dopo la videochiamata tra Xi e il leader russo Vladimir Putin, in cui i due Paesi, quali “grandi potenze”, hanno elogiato i loro legami “stabilizzanti” di fronte a un mondo instabile.
Discusso di Ucraina e Iran
Trump e il presidente cinese hanno inoltre parlato di “commercio, (…) di Taiwan, della guerra fra Russia e Ucraina, dell’attuale situazione in Iran, degli acquisti di petrolio e gas della Cina dagli Stati Uniti” e della possibilità che Pechino acquisti ulteriori prodotti agricoli americani, ha affermato il presidente americano su Truth.
Sui rapporti tra Cina, Russia e Stati Uniti, si è espresso oggi anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio alla prima riunione ministeriale sui minerali critici in corso a Washington: rispondendo ad una domanda sulla scadenza del New Start tra Usa e Russia, Rubio ha affermato: “come ha detto il presidente Trump, è impossibile che un accordo sulle armi nucleari non includa la Cina”.
Il Segretario di Stato americano si è pure pronunciato sui rapporti con Teheran: “affinché i colloqui con l’Iran portino a qualcosa di significativo, dovrebbero “includere la discussione sui missili balistici”: ha detto Rubio in una conferenza stampa a Washington.
“Se gli iraniani vogliono incontrarsi venerdì, siamo pronti, ha aggiunto il segretario di Stato Usa.
Rubio ha inoltre evocato i colloqui sull’Ucraina ad Abu Dhabi: team tecnico-militari di Ucraina e Russia si incontrano oggi e domani. Steve Witkoff e Jared Kushner parteciperanno a una parte di quell’incontro.