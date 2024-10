Trudeau non lascia, guiderà i liberali alle prossime elezioni

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Justin Trudeau ha ribadito che guiderà il suo partito liberale alle prossime elezioni, respingendo la richiesta di alcuni membri di non candidarsi per un quarto mandato.

Il primo ministro canadese ha incontrato i deputati per tre ore mercoledì, apprendendo che più di 20 legislatori del suo partito hanno firmato una lettera chiedendogli di dimettersi prima delle prossime elezioni.

Ieri, Trudeau ha affermato che sono in corso “conversazioni intense” sul modo migliore per procedere, ma “ciò accadrà come leader alle prossime elezioni”, scrive il Guardian. Nessun primo ministro canadese in più di un secolo ha vinto quattro mandati consecutivi.

I ministri del gabinetto di Trudeau hanno affermato che il premier ha il sostegno della stragrande maggioranza dei 153 membri del partito liberale della Camera dei comuni. I liberali hanno recentemente subito pesanti sconfitte nelle elezioni speciali per i seggi che rappresentano due distretti di Toronto e Montréal, sollevando dubbi sulla leadership di Trudeau.

Le elezioni federali potrebbero verificarsi in qualsiasi momento tra questo autunno e il prossimo ottobre. I liberali devono fare affidamento sul sostegno di almeno un partito importante in Parlamento, poiché non detengono una maggioranza assoluta. Il leader dell’opposizione del Bloc Québécois ha affermato che collaborerà con i conservatori e il New Democratic Party (Ndp) per far cadere i liberali e forzare le elezioni se il governo non aumenta le pensioni.