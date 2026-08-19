Troppi posti custodia extra familiare porta a chiusura asili nido

Keystone-SDA

Condividi

Un eccesso di posti di custodia extrafamiliare nelle città, in parte causato dagli elevati costi, porta alla chiusura di asili nido. Allo stesso tempo, nelle regioni rurali il grado di copertura dell'educazione e della custodia complementari alla famiglia è basso.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nella città di Berna, la chiusura di diversi asili nido, riportata tra gli altri dal quotidiano “Der Bund”, ha fatto notizia. La Federazione svizzera delle strutture di accoglienza per l’infanzia (kibesuisse) conferma all’agenzia Keystone-ATS che soprattutto nelle grandi città come Berna e Zurigo l’eccedenza di posti di custodia porta alla chiusura di asili nido.

Nelle regioni rurali, invece, non si può assolutamente parlare di un eccesso dell’offerta. Un sondaggio commissionato da kibesuisse nel 2023 indicava che le aree urbane erano nettamente sovrarappresentate, con il 78% degli asili nido. Solo il 7% si trovava nelle zone rurali.

Secondo il monitoraggio dell’educazione e della custodia all’infanzia complementari alla famiglia della città di Berna del 2025, il tasso medio di occupazione degli asili nido è sceso dal 92,5% nel 2019 al 78,3% nel 2025.

Eccesso offerta malgrado aumento domanda

All’eccesso di posti si contrappone fondamentalmente una domanda crescente da parte delle famiglie. Questa ha portato a un aumento degli asili nido in Svizzera.

Complessivamente, secondo i dati della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), il numero degli asili nido è passato da 3’169 nel 2020 a 3’845 nel 2024.

Secondo kibesuisse, il fatto che ora si arrivi a delle chiusure sarebbe riconducibile a un’interazione tra l’aumento della pressione sui costi, la carenza di personale qualificato, il calo delle nascite e gli elevati costi della custodia extrafamiliare. L’associazione non dispone tuttavia di dati a livello nazionale sulle chiusure.

In particolare, gli elevati costi dell’assistenza potrebbero essere il motivo per cui, nonostante la domanda sia in realtà elevata, i tassi di occupazione sono in calo. kibesuisse fa riferimento al Barometro delle famiglie 2024 dell’assicurazione Pax e di Pro Familia Svizzera, secondo il quale i costi sono per circa la metà delle famiglie un motivo per rinunciare all’educazione e alla custodia complementari alla famiglia o addirittura del tutto ai figli.