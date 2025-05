Tribunale federale, da 150 anni garante giustizia indipendente

Keystone-SDA

Da un secolo e mezzo il Tribunale federale è il garante di una giustizia indipendente.

2 minuti

(Keystone-ATS) In occasione della cerimonia per il suo anniversario, tenutasi questa sera a Losanna, alcuni ospiti, tra cui il consigliere federale Beat Jans, hanno sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla Corte suprema in un momento in cui principi essenziali, come la separazione dei poteri, stanno vacillando.

Jans ha detto alle circa 200 personalità presenti al palazzo di giustizia di Mon Repos che l’anniversario segna i 150 anni dello Stato di diritto e della certezza del diritto in Svizzera.

In quanto organo indipendente, il Tribunale federale garantisce che i cittadini ottengano giustizia, ha proseguito il consigliere federale. A suo avviso, il legislativo e l’esecutivo hanno bisogno di una giustizia indipendente, che è l’unico modo per garantire l’equilibrio dei poteri.

Dopo l’intervento di Jans, la presidente del Consiglio nazionale, Maja Riniker, ha sottolineato che in una società in cui tutto diventa più veloce, più digitalizzato e più complesso, il Tribunale federale non ha una missione politica. Il suo ruolo è piuttosto quello di pronunciare decisioni obiettive ed eque, garantendo così i diritti fondamentali e la stabilità del sistema politico.

Tribunale federale, pilastro del sistema

Dal canto suo, il presidente del Consiglio degli Stati Andrea Caroni ha ricordato che il Tribunale federale è un pilastro del nostro sistema, al pari del Parlamento e del Governo. Non è un contropotere, ma l’espressione di una separazione dei poteri che funziona. Un principio che non è più scontato, nemmeno nelle democrazie.

Il presidente del Tribunale federale, Françoix Chaix, ha poi sottolineato che “in alcune democrazie occidentali l’eredità dell’Illuminismo viene messa in discussione”. Secondo Chaix, questo anniversario è un’occasione per riaffermare i principi iscritti sul frontone del palazzo di Mon Repos: “Lex, Justitia, Pax” – legge, giustizia, pace.

Oltre alla cerimonia ufficiale, oggi e domani si svolge un simposio scientifico per celebrare il 150° anniversario. Inoltre, il 6 settembre si terranno delle giornate di porte aperte presso la sede di Lucerna e il 13 e 14 settembre presso quella di Losanna.