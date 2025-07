Treni Parigi-Milano interrotti per ‘diversi giorni’ per maltempo

Keystone-SDA

Il traffico ferroviario è stato interrotto ''almeno per diversi giorni'' tra Parigi e Milano dopo i violenti temporali che hanno colpito la valle della Maurienne, nelle Alpi francesi: è quanto annuncia la Snc, la compagnia ferroviaria francese.

(Keystone-ATS) Il traffico ferroviario tra Parigi e Milano è interrotto ”almeno per diversi giorni”, ha riferito all’agenzia France Presse la compagnia Sncf, dopo i violenti temporali nei dintorni di Modane, nella Vallée de Maurienne, in Savoia.

Operazioni di bonifica sono in corso. La compagnia ferroviaria auspica che non ci siano danni sui binari, il che renderebbe ancora più lunga l’interruzione dei collegamenti tra Parigi e Milano.

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Savoia, in seguito al caldo torrido che ha interessato la zona, violenti temporali hanno causato la piena, inedita in 70 anni, del torrente Charmaix, causando notevoli danni a Modane e dintorni, nei pressi del confine con l’Italia. Non ci sono vittime.