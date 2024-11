Tre sì e un no in Ticino e nei Grigioni

Keystone-SDA

I ticinesi e i grigionesi hanno approvato tre dei quattro oggetti sottoposti oggi a votazione federale. Il solo a essere stato bocciato è stato il decreto sull'ampliamento delle autostrade.

(Keystone-ATS) Quest’ultimo in Ticino, al termine delle operazioni di spoglio nei 106 comuni, è stato respinto dal 56,0% degli aventi diritto, mentre nei Grigioni (101 municipi) i no hanno raggiunto il 57,3%. Il decreto non prevedeva opere nei due cantoni.

Via libera invece agli altri tre oggetti. La modifica della legge federale sull’assicurazione malattie che introduce un finanziamento uniforme delle prestazioni sanitarie ha ottenuto il 50,5% di sì in Ticino e il 59,6% nei Grigioni.

Per quel che concerne i due temi sul diritto di locazione, i ticinesi hanno approvato sia la modifica inerente la sublocazione (54,3%), sia quella sulla disdetta per bisogno personale (52,5%). Esito simile dalle urne retiche, con il 56,4% di sì nel primo caso e il 55,0% nel secondo.