Tre persone sono morte negli attacchi russi contro navi mercantili

Keystone-SDA

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Attacchi russi contro una nave mercantile nell'Ucraina meridionale e contro altre due nel Mar Nero, avvenuti ieri hanno causato la morte di tre persone, tra cui il capitano di una delle imbarcazioni, secondo quanto riferito da un alto funzionario ucraino.

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(Keystone-ATS) “In serata, il nemico ha lanciato un nuovo attacco contro le infrastrutture portuali nella regione di Odessa. Durante l’attacco, un drone nemico ha colpito una nave civile battente bandiera delle Isole Marshall”, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare della regione, Oleh Kiper. “A bordo è scoppiato un incendio. Purtroppo, due persone sono morte”, ha aggiunto su Telegram.

In precedenza, Kiper aveva affermato che anche due navi mercantili, battenti bandiera tanzaniana e liberiana e in navigazione nel Mar Nero, erano state colpite. “Di conseguenza… il capitano di una delle navi è morto”, ha detto, aggiungendo che i restanti 11 membri dell’equipaggio sono stati evacuati, tre dei quali sono rimasti feriti.

Kiper ha affermato che le navi prese di mira nel Mar Nero stavano navigando lungo i corridoi designati per l’esportazione di grano ucraino. “Ciascuno di questi cinici attacchi nemici costituisce un crimine di guerra contro popolazioni pacifiche, la navigazione civile e la sicurezza alimentare globale”, ha affermato.

L’esercito russo prende di mira regolarmente le infrastrutture portuali ucraine, in particolare nella regione di Odessa. Le forze ucraine, nel frattempo, hanno intensificato gli attacchi contro le navi nel Mar d’Azov, che rappresenta un’importante via di transito per i prodotti agricoli russi e per l’approvvigionamento della Crimea annessa.

Droni ucraini hanno colpito 20 navi russe nel Mar Nero durante la notte, tra cui 17 petroliere, stando a quanto rende noto su Telegram il comandante delle forze di droni di Kiev, Robert Brovdi, aggiungendo che tra gli obiettivi figuravano due navi cisterna per il gas e un rimorchiatore.