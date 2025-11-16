Tre palestinesi uccisi da attacco aereo a Khan Yunis

Keystone-SDA

Tre palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira la parte orientale di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, "in violazione dell'accordo di cessate il fuoco". Lo scrive l'agenzia palestinese Wafa.

(Keystone-ATS) Secondo fonti mediche locali, i corpi delle tre vittime rimaste uccise nel bombardamento israeliano della città di Bani Suheila, a est di Khan Yunis, sono stati trasportati al Complesso Medico Nasser.

Dalle prime ore di questa mattina l’esercito israeliano ha effettuato demolizioni di edifici nella parte settentrionale di Rafah, sempre a sud dell’enclave, accompagnate da intensi colpi d’arma da fuoco da parte di elicotteri da combattimento israeliani a est di Khan Yunis.

Frattanto, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato su X che Israele non accetterà la creazione di uno Stato palestinese e che le Forze di Difesa israeliane manterranno la loro presenza nelle zone strategiche a Gaza ma anche altrove.

“La politica di Israele è chiara: non ci sarà uno Stato palestinese. Le Forze di Difesa israeliane rimarranno sul Monte Hermon e nella zona di sicurezza. Gaza sarà smilitarizzata fino all’ultimo tunnel e Hamas sarà disarmata nell’area gialla dalle forze di difesa israeliane” e, nel resto della Striscia, “dalla forza internazionale o dall’Idf”, ha detto Katz.