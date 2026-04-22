Tre nuovi sondaggi danno il gradimento di Trump sempre più in calo

Keystone-SDA

Tre nuovi sondaggi indicano che il consenso pubblico sulla gestione da parte di Donald Trump dell'economia, dell'immigrazione e del conflitto con l'Iran continua ad essere in calo.

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(Keystone-ATS) Le rilevazioni di Reuters-Ipsos, Strength in Numbers-Verasight e AP-NORC dicono che il tasso di approvazione del presidente americano si attesta intorno alla fascia medio-bassa del 30%, rispettivamente al 36%, 35% e 33%, valori che si avvicinano ai suoi minimi storici.

In particolare, 7 americani su 10 ritengono che l’economia sia in difficoltà e che il Paese stia andando nella direzione sbagliata. Soltanto il 23% approva il modo in cui il presidente sta affrontando la questione del costo della vita, mentre il 76% esprime disapprovazione.