Tre morti e 68 feriti negli Emirati; nuovi attacchi nella regione

Keystone-SDA

Tre persone sono state uccise e 68 ferite negli Emirati Arabi Uniti a causa di attacchi iraniani, ha affermato il portavoce del ministero della difesa degli Emirati, citato da al-Jazeera.

(Keystone-ATS) Intanto l’esercito iraniano ha dichiarato oggi di aver attaccato zone militari israeliane e basi aeree statunitensi nei paesi della regione, utilizzando missili e droni da questa mattina. “Anche la base aerea di al-Udeid in Qatar è stata presa di mira”, si legge in una nota dell’esercito, citata dall’IRNA.

In mattinata sono state udite delle esplosioni nelle capitali del Qatar, Doha, e del Bahrein, Manama, secondo quanto riferito da giornalisti dell’AFP.

Il Ministero della difesa qatariota in una nota ha dichiarato soltanto che nelle prime ore di stamattina l’esercito è stato in grado di “intercettare e neutralizzare due missili balistici che hanno preso di mira diverse aree del paese”. Mentre Il portavoce del ministro degli esteri ha affermato che ci sono stati tentativi falliti di attaccare l’aeroporto internazionale di Hamad, sottolineando che gli obiettivi iraniani non sono solo militari, ma riguardano l’intero territorio del paese.

Il portavoce del Ministero della difesa saudita, il maggiore generale Turki al-Malki, ha reso invece noto su X che “otto droni sono stati intercettati e distrutti nei pressi delle città di Riad e Al-Kharj”.

Intanto le autorità degli Emirati Arabi Uniti sono intervenute e hanno spento un incendio scoppiato nella zona dell’industria petrolifera di Fujairah, ha dichiarato l’ufficio stampa dell’emirato, ripreso da Iran International. L’incendio è stato causato dai detriti provocati dall’intercettazione di un drone da parte delle difese aeree.

In Oman un drone si è schiantato vicino al porto di Salalah, nel sud, mentre altri due sono stati intercettati. “Due droni sono stati abbattuti nello spazio aereo del Governatorato del Dhofar e un terzo si è schiantato vicino al porto di Salalah, senza causare vittime o danni”, ha riferito l’agenzia di stampa omanita, citando una fonte di sicurezza.

Sempre in Oman il porto di Duqm è stato preso di mira da diversi droni, uno dei quali ha colpito un serbatoio di carburante, riporta l’agenzia di stampa statale, ripresa dai media internazionali. “I danni risultanti sono stati riportati sotto controllo senza che siano state registrate vittime umane”, ha affermato una fonte anonima della sicurezza. Lo stesso porto era già stato preso di mira da droni nel fine settimana. Secondo quanto riportato, un lavoratore era rimasto ferito.