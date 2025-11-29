Tre giorni lutto a Hong Kong, 128 i morti nel rogo

Keystone-SDA

Una folla crescente a Hong Kong sta rendendo omaggio e deponendo fiori per le 128 persone uccise in uno degli incendi più letali della città, segnando l'inizio dei tre giorni di lutto proclamati dalle autorità.

(Keystone-ATS) In molti si sono radunati in un parco vicino al rudere carbonizzato di Wang Fuk Court, il complesso residenziale bruciato per oltre 40 ore, per deporre fiori bianchi e gialli e messaggi di ricordo scritti a mano.

I leader del governo, riferisce il Guardian, insieme a decine di alti funzionari pubblici, sono rimasti in silenzio per tre minuti sabato mattina fuori dalla sede del governo, dove le bandiere della Cina e di Hong Kong erano a mezz’asta.