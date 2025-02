Tre arresti in Svizzera per pedopornografia generata da IA

Keystone-SDA

Tre presunti acquirenti di materiale pedopornografico generato dall'intelligenza artificiale (IA) sono stati arrestati in Svizzera. I contenuti vietati provengono da un sospettato in Danimarca.

2 minuti

(Keystone-ATS) Questi li ha offerti su popolari piattaforme di social media come TikTok, YouTube, X e Discord, ha indicato oggi a Keystone-ATS l’Ufficio federale di polizia (fedpol). Gli acquirenti avevano accesso a centinaia di immagini con pagamenti mensili a una cifra.

Nel 2024, Fedpol è stata informata dalle autorità danesi, tramite l’Europol, del fatto che potenziali compratori di contenuti pedopornografici si trovavano in Svizzera. Sulla base di ciò, li ha identificati procedendo agli arresti, effettuati dalla polizia di Basilea Campagna, da quella lucernese e da quella della città di Zurigo. Il procedimento penale è in corso presso le rispettive procure.

I tre fermi nella Confederazione fanno parte dell’operazione a livello europeo denominata “Cumberland”, rivolta a un gruppo criminale coinvolto nella distribuzione di immagini abusive di minori. Da mercoledì sono stati effettuati 25 arresti in 19 Paesi e sono stati identificati 279 sospetti. Il principale, il già citato danese, è finito in manette lo scorso mese di novembre.

Stando all’Europol, anche nei casi in cui il materiale è interamente artificiale e non viene raffigurata alcuna vittima reale, come per l’operazione “Cumberland”, si contribuisce comunque all’oggettivazione e alla sessualizzazione dei bambini. Secondo la legge svizzera, la produzione, la distribuzione e il possesso di contenuti pedopornografici generati dall’IA costituiscono un reato.

L'”Operazione Cumberland” è uno dei primi casi di questo genere e ha posto gli investigatori di fronte a una sfida straordinaria. I modelli di IA assomigliano infatti a materiale reale, rendendo difficile identificarli come creati artificialmente. Secondo fedpol, le forze di polizia di tutto il mondo si trovano confrontate sempre di più a pornografia infantile prodotta al computer.