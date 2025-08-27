Travis e Taylor fidanzati da due settimane

La televisione svizzera per l’Italia

Keystone-SDA

Travis Kelce si è inginocchiato per chiedere in moglie Taylor Swift due settimane fa: lo ha rivelato il padre del campione dei Chiefs di football, Ed Kelce, all'indomani dell'annuncio del fidanzamento ufficiale dato dalla coppia su Instagram.

(Keystone-ATS) Ed ha rivelato a una tv di Cleveland che il figlio ha proposto alla Swift di sposarlo in un giardino a Lee’s Summit, Missouri. Ha aggiunto che Travis avrebbe voluto rimandare a questa settimana: “Penso che lei stesse diventando un po’ impaziente, ma lui voleva farla aspettare per organizzare qualcosa di grandioso, renderlo un grande evento speciale. Io gli ho ripetuto più volte che poteva farlo anche sul ciglio della strada, in qualunque posto che lo rendesse un evento speciale…quando ti inginocchi e le chiedi di sposarti”.

La cantante e il campione stanno insieme dall’estate 2023: dopo aver tenuto la loro relazione segreta per un paio di mesi sono usciti allo scoperto quando lei ha cominciato a presentarsi alle partite dei Chiefs e lui agli spettacoli di lei nelle arene di mezzo mondo.

