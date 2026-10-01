Traversata record sospeso su una corda a 120 metri a Seul

Keystone-SDA

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L'acrobata estone Jaan Roose ha portato a termine il tentativo di attraversare su un cordone lungo 160 metri e sospeso a 120 metri d'altezza, nel centro di Seul, nei pressi del celebre palazzo Gyeongbokgung della città, tra l'Hotel Koreana e il Dong-A Media Center.

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(Keystone-ATS) Lo riporta il Guardian. Sotto di lui, il traffico di Seul continuava a scorrere e la folla tratteneva il respiro ogni volta che l’atleta oscillava. A metà percorso, Roose si è seduto a gambe incrociate sulla fettuccia e poi si è sdraiato supino, suscitando lo stupore e i sussulti di chi guardava dal basso, prima di rialzarsi e proseguire.

Raggiunto il Dong-A Media Center, si è voltato e ha iniziato il percorso di ritorno verso la terrazza dell’hotel. A metà strada, si è abbassato di nuovo e ha salutato la folla con la mano. Questa volta, però, si è appeso alla fettuccia con un braccio per poi lasciarsi penzolare a testa in giù, sostenuto solo dai piedi. Al termine dell’esibizione, la folla ha applaudito; alcuni spettatori apparivano visibilmente sollevati.

Tre volte campione del mondo di slackline, il trentaquattrenne si è fatto un nome esibendosi in spettacolari contesti urbani, come nell’impresa compiuta a 185 metri d’altezza tra le Katara Towers in Qatar.