Trasporti pubblici: tariffe rimangono invariate nel 2026

Keystone-SDA

Il settore dei trasporti pubblici (TP) rinuncia ancora una volta ad aumentare i prezzi nel traffico nazionale viaggiatori in occasione del cambio di orario a dicembre. Lo annuncia oggi l'Alliance SwissPass.

(Keystone-ATS) La decisione è stata presa considerando che il numero di passeggeri e i relativi introiti del Servizio diretto nazionale (SDN) registrano una crescita costante, grazie anche al rapido successo del metà-prezzo PLUS e del nuovo assortimento per i giovani, che hanno attratto nuovi clienti. Inoltre gli enti pubblici hanno deciso di non ridurre i contributi a favore del trasporto pubblico per il 2026.

Ciò permette alle imprese di trasporto di evitare, per ora, un aumento dei prezzi nel SDN, sebbene la situazione finanziaria resti difficile. Le comunità tariffali regionali possono comunque adottare autonomamente misure tariffali per i loro prodotti, precisa l’Alliance SwissPass.